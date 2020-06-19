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Espreso.tvМирОбвинения против Порошенко вызывают беспокойство, - заявление Конгресса украинцев Канады

Обвинения против Порошенко вызывают беспокойство, - заявление Конгресса украинцев Канады


фото: reuters
Конгресс украинцев Канады осуществляет поддержку сильной, единой и процветающей Украине

Последние обвинения против бывшего президента Петра Порошенко, которого обвиняют в преступлении за осуществление своих конституционных полномочий, вызывают беспокойство, об этом говорится в обнародованном на официальном сайте заявлении Конгресса украинцев Канады.

"В других случаях судебных дел мы видели, что администрация нарушает презумпцию невиновности, лишая этих лиц надлежащей процедуры. Презумпция невиновности, справедливый процесс и система правосудия, свободная от политического вмешательства, оказались под загрозою.Украина не может позволить себе подорвать принципы Революции Достоинства, делая мишенями преследований политических оппонентов и снова назначая чиновников, которые служили в коррумпированной администрации Януковича. Это может подорвать западную поддержку Украины ", - говорится в заявлении.

Важно, отмечают в Конгрессе украинский Канады, чтобы Украина завершила процесс судебной реформы.

"Украина должна достичь значительного прогресса для того, чтобы органы прокуратуры и суды оставались свободными от политического вмешательства и манипуляций. Как мы видели на примерах Верховного Суда Украины и Высшего антикоррупционного суда, судебная реформа возможна. Торможение в низших инстанциях в интересах сторонников возвращения назад препятствует делу справедливости, которую Канада и Канадцы так активно поддерживали. Только тогда мы увидим действительно свободную, демократическую и процветающую Украину. Украинцы этого заслуживают ", - говорится в сообщении.

  • Напомним, суд по делу Порошенко перенесли на 1 июля.

 

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