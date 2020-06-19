Наблюдательный совет "Ощадбанка" прокомментировал назначение председателем правления Сергея Наумова
Об этом сообщает пресс-служба "Ощадбанка".
"Сергей Наумов имеет репутацию высокопрофессионального банкира-управленца. Он - банкир-практик с большим опытом кризисного управления, разработки и внедрения стратегии. Мы уверены, что под руководством Сергея Наумова "Ощадбанк" успешно пройдет очередной этап трансформации", - цитирует пресс-служба слова председателя Наблюдательного совета "Ощадбанка" Байбы Апин.
Согласно юридическим процедурами, Наумов будет назначен на должность после прекращения полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и согласования кандидата на должность председателя правления Национальным банком Украины.
В пресс-службе финучреждения добавили, что стратегическими целями "Ощадбанка" на ближайшие годы является повышение эффективности банковского бизнеса, сохранение позиций в корпоративном сегменте, рост присутствия в сегменте малого и среднего бизнеса, укрепление позиций в розничном бизнесе, продолжение начатого стратегического сотрудничества с ЕБРР.
- Ранее, 18 июня, СМИ сообщили, что победу в конкурсе на должность председателя правления "Ошадбанка" одержал действующий председатель "Пиреус Банка" Сергей Наумов.
- Сергей Наумов окончил Национальный авиационный университет и экономический факультет Межрегионального института рыночных отношений. Имеет степень MBA, полученную в Kassel International Management School (Германия). Общий стаж работы Сергея Наумова в банковской сфере составляет 25 лет. Он занимал руководящие должности в ведущих банках Украины, в частности Райффайзенбанке, УкрСиббанке, Правэкс банке, Пиреус банке. В последних трех банках работал председателем правления. Имеет опыт работы в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.
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