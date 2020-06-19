Наблюдательный совет "Ощадбанка" прокомментировал назначение председателем правления Сергея Наумова

19 июня, 2020, 22:58

17 июня 2020 года по результатам конкурсного отбора Наблюдательный совет "Ощадбанка" утвердил Сергея Наумова на должность председателя правления

Об этом сообщает пресс-служба "Ощадбанка".

"Сергей Наумов имеет репутацию высокопрофессионального банкира-управленца. Он - банкир-практик с большим опытом кризисного управления, разработки и внедрения стратегии. Мы уверены, что под руководством Сергея Наумова "Ощадбанк" успешно пройдет очередной этап трансформации", - цитирует пресс-служба слова председателя Наблюдательного совета "Ощадбанка" Байбы Апин.

Согласно юридическим процедурами, Наумов будет назначен на должность после прекращения полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и согласования кандидата на должность председателя правления Национальным банком Украины.

В пресс-службе финучреждения добавили, что стратегическими целями "Ощадбанка" на ближайшие годы является повышение эффективности банковского бизнеса, сохранение позиций в корпоративном сегменте, рост присутствия в сегменте малого и среднего бизнеса, укрепление позиций в розничном бизнесе, продолжение начатого стратегического сотрудничества с ЕБРР.