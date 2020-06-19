На Житомирщине усилили карантин, - председатель ОГА

19 июня, 2020, 17:36

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантина в Житомирской области

Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

"Ключевыми вопросами проведенной комиссии стали несоблюдение гражданами карантинных норм и тенденция к росту числа больных", - написал глава ОГА.

Так, на заседании было принято решение:

усилить контроль за соблюдением населением карантинных норм в помещениях и общественном транспорте, в частности использование средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), соблюдение социальной дистанции между гражданами, использование дезинфицирующих средств;

запретить работу заведениям общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме предоставления услуг по питанию только на открытых, летних площадках;

запретить работу детских учреждений оздоровления и отдыха области;

запретить проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с числом участников более десяти человек;

При этом проводить религиозные мероприятия, богослужения разрешено только при соблюдении карантинных норм.

Кроме того, ГУ Госпродпотребслужбы в Житомирской области поручено провести проверку работы рынков и магазинов всей области по соблюдению карантина.