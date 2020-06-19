На Донбассе двое военных подорвались на мине под Новотошковским

19 июня, 2020, 14:56

19 июня во время проведения инженерной разведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины двое военнослужащих получили ранения

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

"Сегодня, 19 июня, во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб и еще одного воина ранили.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine