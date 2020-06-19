Сутки на Донбассе: погиб украинский военный, еще один получил ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Авдеевки враг в обед и неоднократно в вечернее время применил против наших воинов минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в темное время суток возле этого населенного пункта агрессор использовал снайперское оружие.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в пригороде Марьинки, захватчики четыре раза вели огонь из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник утром выпустил 7 мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а во второй половине дня дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники три раза открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник погиб и еще один воин получил ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому воину желает скорейшего выздоровления.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибра 82 мм на подступах к Шумам.

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