Синоптик Наталья Диденко назвала области, в которых 19 июня ожидаются ливни и град
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Пятница обещает быть в Украине снова с грозовыми дождями и жарой. Дожди, даже ливни, частые спутники гроз - шквалы, а также град, наиболее возможны в западных областях, местами на севере, в Одесской, Винницкой областях, на Харьковщине и в Крыму ", - отметила синоптик.
На Луганской, Донецкой, значительной части центра и юга Украины - без существенных осадков.
Ветер будет веять с востока, умеренный.
Температура воздуха завтра днем - где-то в пределах + 26 ... + 30 ° C, на востоке до +33 ° C, на западе +24 ... + 28 ° C.
"В Киеве 19-го июня ночью без осадков, можно гулять и хорошо дышать", - добавила Диденко.
В столице 19 июня ожидается + 17 ... + 20 ° C, а днем нагреет до +30 ° C, местами периодический дождь, гроза.
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