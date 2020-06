Синоптик Наталья Диденко назвала области, в которых 19 июня ожидаются ливни и град

18 июня, 2020, 14:20

Температура воздуха в Украине 19 июня ожидается +24 .. + 33 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Пятница обещает быть в Украине снова с грозовыми дождями и жарой. Дожди, даже ливни, частые спутники гроз - шквалы, а также град, наиболее возможны в западных областях, местами на севере, в Одесской, Винницкой областях, на Харьковщине и в Крыму ", - отметила синоптик.

На Луганской, Донецкой, значительной части центра и юга Украины - без существенных осадков.

Ветер будет веять с востока, умеренный.

Температура воздуха завтра днем - где-то в пределах + 26 ... + 30 ° C, на востоке до +33 ° C, на западе +24 ... + 28 ° C.

"В Киеве 19-го июня ночью без осадков, можно гулять и хорошо дышать", - добавила Диденко.

В столице 19 июня ожидается + 17 ... + 20 ° C, а днем нагреет до +30 ° C, местами периодический дождь, гроза.

