Киевсовет планирует выделить 44 млн грн на электронные билеты для учащихся

19 июня, 2020, 09:41

Город должен обеспечить учащихся учреждений общего среднего образования Киева и лицеистов военных лицеев электронными билетами

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Речь идет о том, что город должен обеспечить учащихся учреждений общего среднего образования Киева и лицеистов военных лицеев электронными билетами. Полноценно система е-билета заработает в столице с 1 июля", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующие изменения в Комплексную городскую целевую программу "Электронная столица" на 2019-2022 годы были внесены 18 июня.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году для изготовления ученических электронных проездных документов город предусмотрел 31,5 млн грн. В результате было сделано более 28 тыс. карт на общую сумму 3,5 млн грн. Остальные средства, почти 28 млн грн, были перенесены на этот год.

По словам председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Странникова, на этот год дополнительно выделено еще 8 млн грн. Такая же сумма предусмотрена на 2021 г. Станников отметил, что так город сможет обеспечить более 300 тыс. учеников электронными билетами для проезда в общественном транспорте.

По данным пресс-службы, проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.