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Espreso.tvОбществоКаждый шестой объект нарушает нормы карантина, - Ляшко

Каждый шестой объект нарушает нормы карантина, - Ляшко

В Украине каждый шестой объект хозяйствования нарушает противоэпидемические ограничения карантина

Об этом на брифинге сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ .

"Когда мы делали смягчение карантинных мер, встречались с ассоциациями различных субъектов хозяйствования для того, чтобы вместе выписать противоэпидемические нормы, когда люди, которые посещают общественные заведения или здания, смогут безопасно находиться внутри, не инфицируя друг друга. К сожалению, по данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы. Эти нарушения приводят к инфицированию", - сказал Ляшко.

Ляшко отметил необходимость избегать скоплений людей, если же это не удается сделать, нужно надеть маску.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что штрафы за невыполнение правил карантина могут достигать до 340 тыс для бизнесменов.
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