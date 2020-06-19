Каждый шестой объект нарушает нормы карантина, - Ляшко
19 июня, 2020, 20:47
В Украине каждый шестой объект хозяйствования нарушает противоэпидемические ограничения карантина
Об этом на брифинге сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ .
"Когда мы делали смягчение карантинных мер, встречались с ассоциациями различных субъектов хозяйствования для того, чтобы вместе выписать противоэпидемические нормы, когда люди, которые посещают общественные заведения или здания, смогут безопасно находиться внутри, не инфицируя друг друга. К сожалению, по данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы. Эти нарушения приводят к инфицированию", - сказал Ляшко.
Ляшко отметил необходимость избегать скоплений людей, если же это не удается сделать, нужно надеть маску.
- Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что штрафы за невыполнение правил карантина могут достигать до 340 тыс для бизнесменов.
Читайте также
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах
-
-
-
-