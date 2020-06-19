Каждый шестой объект нарушает нормы карантина, - Ляшко

19 июня, 2020, 20:47

В Украине каждый шестой объект хозяйствования нарушает противоэпидемические ограничения карантина

Об этом на брифинге сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ .

"Когда мы делали смягчение карантинных мер, встречались с ассоциациями различных субъектов хозяйствования для того, чтобы вместе выписать противоэпидемические нормы, когда люди, которые посещают общественные заведения или здания, смогут безопасно находиться внутри, не инфицируя друг друга. К сожалению, по данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы. Эти нарушения приводят к инфицированию", - сказал Ляшко.

Ляшко отметил необходимость избегать скоплений людей, если же это не удается сделать, нужно надеть маску.