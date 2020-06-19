Демократы в Конгрессе пытаются заблокировать сокращения американских войск в Германии

19 июня, 2020, 10:52

Конгрессмены из Демократической партии США в четверг внесли законопроект, имеющий целью заблокировать план президента Дональда Трампа по выводу 9 500 военнослужащих из Германии

Об этом сообщает Reuters .

Законопроект предлагает запретить финансировать вывода американских сил из Европы без согласования с Конгрессом.

Документ под названием "О защите интересов национальной безопасности США в Европе" представили председатель комитета по международным делам Палаты представителей США Элиот Энгель и член сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес.

Законопроект запрещает финансирование вывода или сокращения присутствия войск США в Европе, если об этом не просит правительство страны, где размещены американские войска.

Финансирование разрешено в случае объявления намерений о выводе войск президентом США за 180 дней, но Конгресс должен утвердить обоснованное президентом решения.

В соответствии с распределением полномочий в США, Сенат и Палата представителей, а не Белый дом, контролируют государственные расходы.

В понедельник Трамп заявил, что сократит количество американских войск в Германии в 25 000. Он обвинил Берлин в недостижении цели оборонных расходов НАТО и использовании США в вопросах торговли.