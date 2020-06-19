Демократы в Конгрессе пытаются заблокировать сокращения американских войск в Германии
Об этом сообщает Reuters .
Законопроект предлагает запретить финансировать вывода американских сил из Европы без согласования с Конгрессом.
Документ под названием "О защите интересов национальной безопасности США в Европе" представили председатель комитета по международным делам Палаты представителей США Элиот Энгель и член сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес.
Законопроект запрещает финансирование вывода или сокращения присутствия войск США в Европе, если об этом не просит правительство страны, где размещены американские войска.
Финансирование разрешено в случае объявления намерений о выводе войск президентом США за 180 дней, но Конгресс должен утвердить обоснованное президентом решения.
В соответствии с распределением полномочий в США, Сенат и Палата представителей, а не Белый дом, контролируют государственные расходы.
В понедельник Трамп заявил, что сократит количество американских войск в Германии в 25 000. Он обвинил Берлин в недостижении цели оборонных расходов НАТО и использовании США в вопросах торговли.
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