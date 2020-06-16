Трамп подтвердил сокращение войск США в Германии
По его словам, такое решение принимается, так как Германия не выполнила обязательств по финансированию НАТО, сообщает DW.
Трамп сказал, что размещение американских военных в Германии приносит США огромные расходы, также обвинил Берлин в нечестном ведении торговых дел.
Он уточнил, что сейчас на территории Германии находится около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их количество составляет около 35 тысяч, но может меняться в связи с проведением военных маневров.
В свою очередь, посол Германии в США Эмили Хабер заявила, что официальный Берлин проинформирован о намерении американской стороны сократить количество своих военнослужащих.
"Войска США находятся там не для того, чтобы защищать Германию. Они там для того, чтобы защищать трансатлантическую безопасность", - отметила она.
О том, что Трамп решил существенно сократить численность американских войск, дислоцированных в Германии, 5 июня впервые сообщила газета The Wall Street Journal.
Группа из более двадцати конгрессменов-республикан призвали президента воздержаться от такого шага, поскольку это, по мнению законодателей, только укрепит позиции России.
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