 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВпервые за время эпидемии COVID-19: в Украине обнаружили более 920 больных в сутки

Впервые за время эпидемии COVID-19: в Украине обнаружили более 920 больных в сутки

По состоянию на 19 июня в Украине подтверждено 34 984 случая COVID-19

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки лабораторно подтвержден 921 случай.

С начала эпидемии 985 (+19 за сутки) пациентов умерли.

16 033 пациента выздоровели. Всего проведено 542 247 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 1596 случаев;
Волынская область - 1673 случая;
Днепропетровская область - 1021 случай;
Донецкая область - 350 случаев;
Житомирская область - 1201 случай;
Закарпатская область - 1960 случаев;
Запорожская область - 547 случаев;
Ивано-Франковская область - 1940 случая;
Кировоградская область - 604 случая;
г. Киев - 4176 случаев;
Киевская область - 2142 случая;
Львовская область - 3540 случаев;
Луганская область - 71 случай;
Николаевская область - 338 случаев;
Одесская область - 1200 случаев;
Полтавская область - 289 случаев;
Ривненская область - 2693 случая;
Сумская область - 246 случаев;
Тернопольская область - 1605 случаев;
Харьковская область - 1744 случая;
Херсонская область - 185 случаев;
Хмельницкая область - 608 случаев;
Черновицкая область - 4211 случаев;
Черкасская область - 585 случаев;
Черниговская область - 459 случаев.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня 2020 г. в Центр поступило 1192 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 76 946 сообщений о подозрении на COVID-19.

Читайте также: "Существует угроза усиленного распространения": ВОЗ заявила, что из-за парада в Москве возникнет вспышка COVID-19

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать