19 июня, 2020, 08:55

По состоянию на 19 июня в Украине подтверждено 34 984 случая COVID-19

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки лабораторно подтвержден 921 случай.

С начала эпидемии 985 (+19 за сутки) пациентов умерли.

16 033 пациента выздоровели. Всего проведено 542 247 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1596 случаев;

Волынская область - 1673 случая;

Днепропетровская область - 1021 случай;

Донецкая область - 350 случаев;

Житомирская область - 1201 случай;

Закарпатская область - 1960 случаев;

Запорожская область - 547 случаев;

Ивано-Франковская область - 1940 случая;

Кировоградская область - 604 случая;

г. Киев - 4176 случаев;

Киевская область - 2142 случая;

Львовская область - 3540 случаев;

Луганская область - 71 случай;

Николаевская область - 338 случаев;

Одесская область - 1200 случаев;

Полтавская область - 289 случаев;

Ривненская область - 2693 случая;

Сумская область - 246 случаев;

Тернопольская область - 1605 случаев;

Харьковская область - 1744 случая;

Херсонская область - 185 случаев;

Хмельницкая область - 608 случаев;

Черновицкая область - 4211 случаев;

Черкасская область - 585 случаев;

Черниговская область - 459 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня 2020 г. в Центр поступило 1192 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 76 946 сообщений о подозрении на COVID-19.

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