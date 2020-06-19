Впервые за время эпидемии COVID-19: в Украине обнаружили более 920 больных в сутки
19 июня, 2020, 08:55
По состоянию на 19 июня в Украине подтверждено 34 984 случая COVID-19
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки лабораторно подтвержден 921 случай.
С начала эпидемии 985 (+19 за сутки) пациентов умерли.
16 033 пациента выздоровели. Всего проведено 542 247 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1596 случаев;
Волынская область - 1673 случая;
Днепропетровская область - 1021 случай;
Донецкая область - 350 случаев;
Житомирская область - 1201 случай;
Закарпатская область - 1960 случаев;
Запорожская область - 547 случаев;
Ивано-Франковская область - 1940 случая;
Кировоградская область - 604 случая;
г. Киев - 4176 случаев;
Киевская область - 2142 случая;
Львовская область - 3540 случаев;
Луганская область - 71 случай;
Николаевская область - 338 случаев;
Одесская область - 1200 случаев;
Полтавская область - 289 случаев;
Ривненская область - 2693 случая;
Сумская область - 246 случаев;
Тернопольская область - 1605 случаев;
Харьковская область - 1744 случая;
Херсонская область - 185 случаев;
Хмельницкая область - 608 случаев;
Черновицкая область - 4211 случаев;
Черкасская область - 585 случаев;
Черниговская область - 459 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня 2020 г. в Центр поступило 1192 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 76 946 сообщений о подозрении на COVID-19.
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