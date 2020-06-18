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Espreso.tvМир"Существует угроза усиленного распространения": ВОЗ заявила, что из-за парада в Москве возникнет вспышка COVID-19

"Существует угроза усиленного распространения": ВОЗ заявила, что из-за парада в Москве возникнет вспышка COVID-19


фото: reuters
Всемирная организация здравоохранения считает, что после военного парада в Москве может возникнуть вспышка COVID-19

Об этом во время онлайн-конференции в четверг, 18 июня, зявила эксперт ВОЗ Кэтрин Смолвуд, передает Deutsche Welle .

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 критически отнеслась к намерению России провести военный парад в Москве по случаю 75-летия победы над нацистской Германией.

Смолвуд заявила, что такая массовая мера связана с риском дальнейшего распространения вируса.

По ее словам, существует угроза усиленного распространения инфекции.

  • Напомним, в России военный парад в честь 75-летия победы во Второй мировой войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли на 24 июня из-за эпидемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне состоится 24 июня .

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