Россия направила в Ливию истребители для поддержки наемников ЧВК "Вагнера"
Об этом сообщили в Африканском командовании вооруженных сил США (Африка).
По информации американских военных, с авиабазы в России перебросили несколько истребителей четвертого поколения. Самолеты на пути в Ливию останавливались на авиабазе в Сирии, где, по предварительным данным, они были перекрашены для сокрытия российской символики.
В заявлении Африканского командования США говорится, что российские истребители, вполне вероятно, должны обеспечить авиационную поддержку и огонь при наступлении наемников Вагнера.
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"Слишком долго Россия полностью отрицала свою причастность к продолжающемуся конфликту в Ливии. Что ж, сейчас это невозможно отрицать. Мы наблюдали за каждым шагом, как Россия перебрасывала истребители четвертого поколения в Ливию. ЛПА и частные военные компании не могут вооружать, использовать и обслуживать эти истребители без государственной поддержки - поддержки, которую они получают от России", - заявил командир Африканского командования ВС США генерал Стивен Таунсенд.
Фото: AFRICOM
По данным Африканского командования США, Россия не заинтересована в благополучии ливийского народа, а ее военное присутствие в Ливии обусловлено достижением своих собственных стратегических целей.
Напомним, что 25 мая наемники из российской ЧВК "Вагнера" покинули зону боевых действий на западе Ливии.
По имеющейся информации, часть из примерно 1 600 российских наемников уже вылетела из аэропорта Бени Велид, расположенного к юго-востоку от Триполи.
Отступление наемников произошло на фоне значительных успехов правительственных сил Ливии в боях против русских и подразделений Хафтара.
По оценкам ООН, в Ливии находятся до 1 200 наемников ЧВК "Вагнера".
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