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Espreso.tvОбществоЗакрытие детсадов и межобластного сообщения: на Закарпатье усилили карантин

Закрытие детсадов и межобластного сообщения: на Закарпатье усилили карантин

Из-за увеличения количества новых случаев коронавируса на Закарпатье закрывают детсады и прекращают межобластное сообщение

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров в Facebook.

"Только что завершилось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В последние дни в области фиксируют антирекорды выявленных больных COVID-19. Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения составляет 32.07, при заявленном показателе, который необходим для ослабления карантина, не более 12 человек в 100 000 населения. Следовательно, комиссия ТЭБ и ЧС решила запретить на всей территории области до улучшения эпидемической ситуации и принятия отдельного решения деятельность детсадов, межобластные перевозки ", - сообщил Петров.

Также запретили свадьбы и поминки с участием более 10 человек в помещениях. Опять будут закрытые бассейны, фитнес-центры и развлекательные заведения.

Приняли решение возобновить работу контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) с проведением температурного скрининга въезжающих на территорию области.

Вместе с тем комиссия решила не запрещать деятельность гостиниц (кроме функционирования в гостиницах ресторанов, бассейнов, спа-зон), регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном соединены, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения ( пригородном, городском, региональном и дальнем) между регионами.

  • Напомним, в Черновцах сняли ряд карантинных ограничений.

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