Сауны, бани и аттракционы на открытом воздухе: в Черновцах смягчили карантин

18 июня, 2020, 17:32

В Черновцах сняли ряд карантинных ограничений

Об этом сообщает Telegram канал МЗ "Коронавирус в регионах".

"В Черновцах заработают сауны и бани, аттракционы на открытом воздухе. Также по решению местных комиссий по ЧС и ТЭБ в общественном транспорте могут ездить дети до 10 лет в сопровождении родителей, участники боевых действий, члены семей погибших воинов АТО, люди с инвалидностью. Для проезда надо убедиться, что есть свободные места и предъявить удостоверение своего статуса ", - говорится в сообщении.

За последние сутки на Буковине подтвердили коронавирусную инфекцию у 53 человек, выздоровели - 87, умерли - 4.

Напомним, по словам главного санитарного врача Ляшко, Киев и Черновицкая область пока соответствуют новым показателям для ослабления карантина.

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