Законопроект о референдуме: выводы Венецианской комиссии ожидаются в июле, - Стефанчук
18 июня, 2020, 17:01
Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает в июле выводов Венецианской комиссии относительно законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум
Об этом он сообщил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.
"Я послал от себя письмо, чтобы ускорить, чтобы этот вопрос рассматривался в июне, но я думаю, в июне они не успеют. Но я очень надеюсь, что в июле они соберут заседание именно по нашему законопроекту", - сказал Стефанчук на брифинге в четверг в Киеве.
Он напомнил, что Верховная Рада направила в Венецианскую комиссию законопроект сразу после разработки.
"Мы не останавливали работу над этим законопроектом, продолжая его усовершенствовать, в частности с учетом результатов всеукраинского обсуждения. По результатам этого мы еще раз перевели те статьи, которые подверглись изменению, и направили им", - рассказал Стефанчук.
- Напомним, 18 июня Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект Зеленского 252 голосами "за".
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