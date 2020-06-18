Законопроект о референдуме: выводы Венецианской комиссии ожидаются в июле, - Стефанчук

18 июня, 2020, 17:01

Об этом он сообщил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Я послал от себя письмо, чтобы ускорить, чтобы этот вопрос рассматривался в июне, но я думаю, в июне они не успеют. Но я очень надеюсь, что в июле они соберут заседание именно по нашему законопроекту", - сказал Стефанчук на брифинге в четверг в Киеве.

Он напомнил, что Верховная Рада направила в Венецианскую комиссию законопроект сразу после разработки.

"Мы не останавливали работу над этим законопроектом, продолжая его усовершенствовать, в частности с учетом результатов всеукраинского обсуждения. По результатам этого мы еще раз перевели те статьи, которые подверглись изменению, и направили им", - рассказал Стефанчук.