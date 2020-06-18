Венедиктова заявила о закрытии трех дел, где фигурировал Порошенко
Об этом на брифинге сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает издание "ГОРДОН" .
"Производство по назначению премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты за отсутствием состава преступления. Все эти производства были внесены в ЕРДР жалобой (бывшего заместителя главы Администрации Президента) Андрея Портнова ", - сказала она.
Уголовное производство, в рамках которого Порошенко сообщили о подозрении, было начато по заявлению руководителя Службы внешней разведки.
"В этом разница. Когда заявление о преступлении подает глава внешней разведки, то, наверное, и следственная, и судебная перспектива совсем другие", - отметила Венедиктова.
- Напомним, 18 июня пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него возбуждено уголовное дело за усилия по созданию Украинской автокефальной православной церкви.
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