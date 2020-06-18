В Раде собрали 80 подписей за отставку правительства, - Гончаренко
18 июня, 2020, 11:58
По состоянию на 18 июня в Верховной Раде собрали 80 из необходимых 150 подписей нардепов под постановлением за отставку правительства
Об этом сообщил нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.
"На данный момент мы собрали уже 80 подписей народных депутатов за отставку этого правительства", - написал Гончаренко.
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Прошу всех депутатов присоединиться и поставить свою подпись.
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