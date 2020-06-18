Рада не одобрила программу деятельности правительства

18 июня, 2020, 11:09

Верховная Рада не поддержала программу деятельности Кабинета министров

Соответствующее решение было принято на заседании Рады, передает Еспресо.TV.

За Программу деятельности правительства проголосовали 207 депутатов.

Правительство 12 июня на своем заседании согласовало доработанную программу деятельности Кабинета министров. Вечером документ уже зарегистрировали в парламенте.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 15 июня побывал на встрече с членами фракции "Слуга народа", где ее обсуждали. По его словам, тогда горячих дискуссий по этому документу не было. Предыдущий вариант своей программы деятельности Кабмин зарегистрировал в парламенте 13 апреля (проект постановления №3330). В то же время представители фракции "Слуга народа" заявляли, что приложение не будет принято в том виде, в котором его подало правительство, и должно быть доработано, в частности в части национальной безопасности и обороны.

Шмыгаль 4 июня, представляя с парламентской трибуны проект постановления "О Программе деятельности Кабинета министров Украины", призвал парламент отправить этот документ на доработку, чтобы внести новый доработанный вариант в Раду. Верховная Рада поддержала эту просьбу.