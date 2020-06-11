Правые республиканцы в Конгрессе США предложили ввести "жесткие" санкции против России

11 июня, 2020, 10:28

Право-консервативные республиканцы Палаты представителей Конгресса США выступили с предложением ввести беспрецедентно жесткие санкции против России, Китая и Ирана

Об этом говорится в докладе Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам, опубликованном влиятельным партийным комитетом Republican Study Committee, в который входит около 150 конгрессменов.

В докладе Россию, Китай и Иран назвали "самыми агрессивными противниками Америки". Против этих стран предлагается ввести "жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом".

В частности, Россию предлагают признать государством - спонсором терроризма, ввести санкции против нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и подконтрольных России лиц за рубежом. Кроме того, планируется разработать стратегию поведения непосредственно к российскому народу и поддержки его в стремлении к демократии, минуя российские власти.

Кроме того, в докладе предлагается ввести санкции против членов руководства Коммунистической партии Китая за преследование уйгуров и подавление протестов в Гонконге.

Что касается Ирана, здесь санкции предлагается ввести в отношении некоторых секторов иранской экономики, а также связанных с Ираном региональных структур, в частности, поддерживаемых Тегераном боевых групп за пределами страны.

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Предложенные санкции не являются внесенным в Конгресс законопроектом и выполняют роль рекомендации.

Republican Study Committee - внутрипартийная группа, объединяющая правоконсервативных республиканцев в Конгрессе. Сейчас насчитывает 147 конгрессменов. В группу входил, среди прочих, нынешний вице-президент Майк Пенс, когда в 2005-2007 гг. представлял Индиану в нижней палате.