 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравые республиканцы в Конгрессе США предложили ввести "жесткие" санкции против России

Правые республиканцы в Конгрессе США предложили ввести "жесткие" санкции против России


фото: reuters
Право-консервативные республиканцы Палаты представителей Конгресса США выступили с предложением ввести беспрецедентно жесткие санкции против России, Китая и Ирана

Об этом говорится в докладе Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам, опубликованном влиятельным партийным комитетом Republican Study Committee, в который входит около 150 конгрессменов.

В докладе Россию, Китай и Иран назвали "самыми агрессивными противниками Америки". Против этих стран предлагается ввести "жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом".

В частности, Россию предлагают признать государством - спонсором терроризма, ввести санкции против нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и подконтрольных России лиц за рубежом. Кроме того, планируется разработать стратегию поведения непосредственно к российскому народу и поддержки его в стремлении к демократии, минуя российские власти.

Кроме того, в докладе предлагается ввести санкции против членов руководства Коммунистической партии Китая за преследование уйгуров и подавление протестов в Гонконге.

Что касается Ирана, здесь санкции предлагается ввести в отношении некоторых секторов иранской экономики, а также связанных с Ираном региональных структур, в частности, поддерживаемых Тегераном боевых групп за пределами страны.

Читайте также: Сенаторы внесут на этой неделе в Конгресс США расширение санкций для "Северного потока-2"

Предложенные санкции не являются внесенным в Конгресс законопроектом и выполняют роль рекомендации.

Republican Study Committee - внутрипартийная группа, объединяющая правоконсервативных республиканцев в Конгрессе. Сейчас насчитывает 147 конгрессменов. В группу входил, среди прочих, нынешний вице-президент Майк Пенс, когда в 2005-2007 гг. представлял Индиану в нижней палате.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2020 четверг

10 июня, 2020 среда

больше новостей

11 июня, 2020 четверг

10 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать