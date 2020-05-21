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Espreso.tvСпортДонецкий "Шахтер" подарил португальскому тренеру вышиванку

Донецкий "Шахтер" подарил португальскому тренеру вышиванку


фото: Getty Images
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру получил в подарок вышиванку

Об этом сообщает официальный instagram клуба.

От имени команды ее вручил вратарь и капитан "горняков" Андрей Пятов.

"С Днем вышиванки! Сегодня перед началом тренировки Андрей Пятов от имени команды вручил главному тренеру Луишу Каштру традиционную украинскую вышиванку", - говорится в заявлении клуба.

21 мая в Украине отмечается День вышиванки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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