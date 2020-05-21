Донецкий "Шахтер" подарил португальскому тренеру вышиванку
21 мая, 2020, 19:16
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру получил в подарок вышиванку
Об этом сообщает официальный instagram клуба.
От имени команды ее вручил вратарь и капитан "горняков" Андрей Пятов.
"С Днем вышиванки! Сегодня перед началом тренировки Андрей Пятов от имени команды вручил главному тренеру Луишу Каштру традиционную украинскую вышиванку", - говорится в заявлении клуба.
21 мая в Украине отмечается День вышиванки.
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