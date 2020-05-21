Донецкий "Шахтер" подарил португальскому тренеру вышиванку

21 мая, 2020, 19:16

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру получил в подарок вышиванку

Об этом сообщает официальный instagram клуба.

От имени команды ее вручил вратарь и капитан "горняков" Андрей Пятов.

"С Днем вышиванки! Сегодня перед началом тренировки Андрей Пятов от имени команды вручил главному тренеру Луишу Каштру традиционную украинскую вышиванку", - говорится в заявлении клуба.

21 мая в Украине отмечается День вышиванки.