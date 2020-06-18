Суркис рассказал, сколько зарабатывают футболисты "Динамо"

18 июня, 2020, 18:18

По словам президента "Динамо" Игоря Суркиса, самым высокооплачиваемым игроком команды является капитан Сергей Сидорчук

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в youtube.

Зарплаты в "Динамо" зависит от того, играют ли в еврокубках киевляне.

"Сейчас это Сидорчук, ничего не изменилось. Он это своей работой доказал. Мне смешно читать о том, что Цыганков получает 2 млн. Это не соответствует действительности. Ребята получают нормальную зарплату, но знают, что если хотят зарабатывать больше денег, нужно выходить в Лигу чемпионов. Если раньше они в Лиге Европы неплохо зарабатывали, то в этом сезоне не заработали ничего. Потому что такие команды нужно обыгрывать. Сегодня никто даже миллион долларов в год не зарабатывает ", - сказал Суркис.