Суркис рассказал, сколько денег тратит на "Динамо"

18 июня, 2020, 13:54

По словам президента "Динамо" Игоря Суркиса, годовой бюджет киевского клуба составляет $30-35 млн

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По словам Суркиса, на сезон акционеры "Динамо" тратят на финансирование клуба $15-20 млн, а в целом бюджет киевлян достигает $30-35 млн.

"Это сумма с различными спонсорскими контрактами, выплатами за Лигу Европы. Клуб обходится акционерам в $15-20 млн. А были времена, когда бюджет клуба был $60 млн. Но сегодня цифры именно такие", - сказал Суркис.

Напомним, 9 июня Игорь Суркис выступил с требованием прекратить спекуляции вокруг возможного увольнения Алексея Михайличенко с должности главного тренера.

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