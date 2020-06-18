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Espreso.tvСпортСуркис рассказал, сколько денег тратит на "Динамо"

Суркис рассказал, сколько денег тратит на "Динамо"


фото: YouTube
По словам президента "Динамо" Игоря Суркиса, годовой бюджет киевского клуба составляет $30-35 млн

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По словам Суркиса, на сезон акционеры "Динамо" тратят на финансирование клуба $15-20 млн, а в целом бюджет киевлян достигает $30-35 млн.

"Это сумма с различными спонсорскими контрактами, выплатами за Лигу Европы. Клуб обходится акционерам в $15-20 млн. А были времена, когда бюджет клуба был $60 млн. Но сегодня цифры именно такие", - сказал Суркис.

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