SkyUр закрыла продажу билетов в страны ЕС до 15 июля

18 июня, 2020, 20:12

Авиакомпания SkyUp Airlines закрыла продажу билетов в страны Европейского Союза до 15 июля

Об этом сообщила в пресс-служба авиаперевозчика Интерфакс-Украина.

"На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Авиакомпания отметила, что информация о полетах может меняться в любое время в связи с развитием ситуации с коронавирусом.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатная замена дать билет независимо от правил тарифа, возврат средств, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования.

Напомним, с 15 июня Украина возобновила международные пассажирские перевозки.

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