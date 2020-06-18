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Espreso.tvОбществоSkyUр закрыла продажу билетов в страны ЕС до 15 июля

SkyUр закрыла продажу билетов в страны ЕС до 15 июля


фото: avianews
Авиакомпания SkyUp Airlines закрыла продажу билетов в страны Европейского Союза до 15 июля

Об этом сообщила в пресс-служба авиаперевозчика Интерфакс-Украина.

"На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Авиакомпания отметила, что информация о полетах может меняться в любое время в связи с развитием ситуации с коронавирусом.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатная замена дать билет независимо от правил тарифа, возврат средств, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования.

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