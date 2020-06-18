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Espreso.tvОбществоШарий депутату ОПЗЖ Волошину: "Я знаю, как сделать, чтобы власти становилось выгодно судить их, а не нас". Фотофакт переписки

Шарий депутату ОПЗЖ Волошину: "Я знаю, как сделать, чтобы власти становилось выгодно судить их, а не нас". Фотофакт переписки


фото: Букви
Журналисты сфотографировали телефонное обсуждение нардепа ОПЗЖ Олега Волошина и пророссийского блогера Анатолия Шария под куполом Рады

Кадр переписки нардепа Волошина с Шарием сделал корреспондент издания "Буквы".

Фрагмент разговора попал в кадр фотокора "Букв":

Шарий: "Спасибо. Отморозки есть отморозками в камеру. И если они начнут хоть на день попадать в СИЗО, им конец. Потому что тот мир ко мне очень доброжелательно настроен и будет перевоспитание. Под видео."

Волошин: "В этом не сомневаюсь. В способности власти посадить большие сомнения."

Шарий: "Я знаю, как сделать, чтобы власти стало выгодно сажать их, а не нас."

Волошин: "Очень радует, что ты так быстро разобрался в Зеленском."

Напомним, 17 декабря в киевском метро произошли стычки между националистами и сторонниками "партии Шария".

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