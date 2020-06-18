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Espreso.tvСпортСборная Украины узнала формат отбора ЧМ-2022 по футболу

Сборная Украины узнала формат отбора ЧМ-2022 по футболу


фото: Getty Images
УЕФА утвердил формат отборочного турнира чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году в Катаре

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Формат отбора европейских сборных на чемпионат мира-2022 в Катаре было утвержден 18 июня во время онлайн-заседания исполкома УЕФА.

Команды будут поделены на 10 групп: 5 групп по 6 сборных и 5 групп по 5. Соперники проведут между собой по 2 матча: дома и в гостях. 10 победителей групп получат прямые путевки в финальную часть чемпионата мира. 10 команд, занявших вторые места в группах, выйдут в плей-офф, где к ним присоединятся две команды из Лиги наций УЕФА. Среди них определятся последние три участника ЧМ от Европы.

Схему отбора должна утвердить ФИФА. Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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