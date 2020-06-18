Российский тренер Семин не исключает возвращения в "Динамо"
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
Юрий Семин заявил, что сейчас у "Динамо" есть главный тренер - Алексей Михайличенко. В то же время он не исключил возможности возвращения в киевский клуб.
"Не совсем корректно комментировать эту информацию. У "Динамо" есть главный тренер, в составе много молодых хороших игроков. Вижу, что очень перспективные ребята. Я болею за команду, смотрю матчи. Смотрел последнюю игру с "Шахтером". Как судьба распорядится, никто не знает. Пока просто желаю удачи не чужому для себя клубу", - сказал Семин.
73-летний Юрий Семин тренировал киевское "Динамо" в 2008-2009 и 2010-2012 годах. Вместе с киевлянами он в 2009 году выиграл чемпионат Украины и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где динамовцы уступили будущему победителю турнира - "Шахтеру".
За свою тренерскую карьеру специалист также работал в сборной России, российских "Кубани", "Динамо" из Москвы, "Анжи", "Локомотиве", таджикистанской "Памире" и азербайджанской "Габале".
- 4 мая сообщалось, что Юрий Семин стал одним из главных претендентов на пост главного тренера "Динамо".
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