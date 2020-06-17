Зеленский предлагает Раде освободить выпускников от обязательного ВНО в 2020 году

Об этом свидетельствует законопроект №3669, внесенный президентом в парламент 17 июня.

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию ", - говорится в проект закона.

Глава государства предлагает внести изменения в закон "Об образовании", установив, что Кабинет министров может определять продолжительность учебного года в учебных заведениях в связи с эпидемией COVID-19.

Также Зеленский предлагает дополнить раздел II "Заключительных и переходных положений" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

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