 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский предлагает Раде освободить выпускников от обязательного ВНО в 2020 году

Зеленский предлагает Раде освободить выпускников от обязательного ВНО в 2020 году


фото: volynnews
Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса

Об этом свидетельствует законопроект №3669, внесенный президентом в парламент 17 июня.

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию ", - говорится в проект закона.

Глава государства предлагает внести изменения в закон "Об образовании", установив, что Кабинет министров может определять продолжительность учебного года в учебных заведениях в связи с эпидемией COVID-19.

Также Зеленский предлагает дополнить раздел II "Заключительных и переходных положений" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать