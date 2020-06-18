"Ювентус" проиграл "Наполи" в финале Кубка Италии

18 июня, 2020, 08:12

"Наполи" победил "Ювентус" в серии послематчевых пенальти и стал обладателем Кубка Италии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финал Кубка Италии состоялся 17 июня в Риме.

В основное время матча команды голов не забили. Сразу после окончания второго тайма произошла серия пенальти, в которой удачливее оказались футболисты "Наполи" - 4: 2.

"Наполи" выиграл трофей в шестой раз. "Ювентус" является 13-кратным обладателем Кубка Италии.

На пути к финалу "Наполи" также победил "Перуджу" (2: 0), "Лацио" (1: 0) и "Интер" (1: 0, 1: 1), "Ювентус" одолел "Удинезе" (4: 0), "Рому" (3: 1) и "Милан" (1: 1, 0: 0).

Кубок Италии

Финал

17 июня

"Наполи" - "Ювентус" 0: 0 (4: 2 - по пен.)

Напомним, 17 июня главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо выгнал с тренировки полузащитника Ирвинга Лозано накануне финала Кубка Италии против "Ювентуса".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb