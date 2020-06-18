 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ювентус" проиграл "Наполи" в финале Кубка Италии

"Ювентус" проиграл "Наполи" в финале Кубка Италии


фото: REUTERS
"Наполи" победил "Ювентус" в серии послематчевых пенальти и стал обладателем Кубка Италии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финал Кубка Италии состоялся 17 июня в Риме.

В основное время матча команды голов не забили. Сразу после окончания второго тайма произошла серия пенальти, в которой удачливее оказались футболисты "Наполи" - 4: 2.

"Наполи" выиграл трофей в шестой раз. "Ювентус" является 13-кратным обладателем Кубка Италии.

На пути к финалу "Наполи" также победил "Перуджу" (2: 0), "Лацио" (1: 0) и "Интер" (1: 0, 1: 1), "Ювентус" одолел "Удинезе" (4: 0), "Рому" (3: 1) и "Милан" (1: 1, 0: 0).

Кубок Италии

Финал

17 июня

"Наполи" - "Ювентус" 0: 0 (4: 2 - по пен.)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июня, 2020 четверг

17 июня, 2020 среда

больше новостей

18 июня, 2020 четверг

17 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать