Тренер "Наполи" Гаттузо выгнал футболиста с тренировки перед финалом Кубка Италии
17 июня, 2020, 17:15
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо остался недоволен работой полузащитника Ирвинга Лозано на тренировке накануне финала Кубка Италии против "Ювентуса"
Об этом сообщает ESPN .
42-летний итальянец выгнал хавбека с тренировки из-за того, что тот недостаточно выкладывается на футболе.
Лозано провел на скамейке запасных ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с "Интером" (1:1). Он не выходил на поле в семи из восьми последних игр команды и один раз появился на замену.
В текущем сезоне 24-летний мексиканец провел 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 ассиста. Ориентировочная трансферная стоимость Ирвинга Лозано составляет 28 млн евро.
Финал Кубка Италии по футболу состоится 17 июня. Начало в 22:00.
- 2 июня сестра легендарного полузащитника итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо, Франческа, умерла после продолжительной борьбы с болезнью.
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