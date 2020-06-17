Тренер "Наполи" Гаттузо выгнал футболиста с тренировки перед финалом Кубка Италии

17 июня, 2020, 17:15

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо остался недоволен работой полузащитника Ирвинга Лозано на тренировке накануне финала Кубка Италии против "Ювентуса"

Об этом сообщает ESPN .

42-летний итальянец выгнал хавбека с тренировки из-за того, что тот недостаточно выкладывается на футболе.

Лозано провел на скамейке запасных ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с "Интером" (1:1). Он не выходил на поле в семи из восьми последних игр команды и один раз появился на замену.

В текущем сезоне 24-летний мексиканец провел 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 ассиста. Ориентировочная трансферная стоимость Ирвинга Лозано составляет 28 млн евро.

Финал Кубка Италии по футболу состоится 17 июня. Начало в 22:00.

2 июня сестра легендарного полузащитника итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо, Франческа, умерла после продолжительной борьбы с болезнью.