"Украина на плато", - Ляшко среагировал на увеличение вдвое случаев заболеваний

18 июня, 2020, 11:33

18 июня главный санврач Ляшко на брифинге отметил, что правительство осознает увеличение заболеваемости коронавирусом из-за ослабления карантина

Об этом первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

На вопрос журналистов, когда Украина достигнет пика заболеваемости, Ляшко отметил:

"Украина находится на определенном плато. Мы все сознательно принимали решения, смягчая карантин, сдерживать случаи коронавирусной болезни, не имея тенденции к снижению. Мы понимали, что во время смягчения будет происходить стабильная регистрация случаев от 300 до 500. Сейчас мы видим за последнюю неделю рост до 800 в сутки. Это ряд факторов, на которые мы хотим повлиять. Один из этих факторов - не создание условий для соблюдения санитарных норм людьми в транспорте, общественных зданиях и других учреждениях".

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Заместитель министра заявил, что начата проверка соблюдения всех карантинных мероприятий.

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