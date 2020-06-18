Новый антирекорд COVID-19: в Украине обнаружили 829 больных за сутки

18 июня, 2020, 08:39

По состоянию на 18 июня в Украине подтверждено 34 063 случая COVID-19

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки лабораторно подтверждены 829 случаев.

За сутки умерли 23 человека (с начала эпидемии - 966).

Излечились с начала эпидемии 15447 (+504 сутки).

Всего проведено 530 442 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1563 случая;

Волынская область - 1610 случаев;

Днепропетровская область - 1021 случай;

Донецкая область - 349 случаев;

Житомирская область - 1154 случая;

Закарпатская область - 1882 случая;

Запорожская область - 541 случай;

Ивано-Франковская область - 1893 случая;

Кировоградская область - 604 случая;

г. Киев - 4084 случая;

Киевская область - 2119 случаев;

Львовская область - 3398 случаев;

Луганская область - 68 случаев;

Николаевская область - 323 случая;

Одесская область - 1188 случаев;

Полтавская область - 287 случай;

Ривненская область - 2572 случая;

Сумская область - 236 случаев;

Тернопольская область - 1542 случая;

Харьковская область - 1707 случаев;

Херсонская область - 184 случая;

Хмельницкая область - 587 случаев;

Черновицкая область - 4135 случаев;

Черкасская область - 568 случаев;

Черниговская область - 448 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 июня 2020 г. в Центр поступило 1101 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 75 574 сообщения о подозрении на COVID-19.

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