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Espreso.tvОбществоНовый антирекорд COVID-19: в Украине обнаружили 829 больных за сутки

Новый антирекорд COVID-19: в Украине обнаружили 829 больных за сутки

По состоянию на 18 июня в Украине подтверждено 34 063 случая COVID-19

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки лабораторно подтверждены 829 случаев.

За сутки умерли 23 человека (с начала эпидемии - 966).

Излечились с начала эпидемии 15447 (+504 сутки).

Всего проведено 530 442 тестирования методом ПЦР.
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 1563 случая;
Волынская область - 1610 случаев;
Днепропетровская область - 1021 случай;
Донецкая область - 349 случаев;
Житомирская область - 1154 случая;
Закарпатская область - 1882 случая;
Запорожская область - 541 случай;
Ивано-Франковская область - 1893 случая;
Кировоградская область - 604 случая;
г. Киев - 4084 случая;
Киевская область - 2119 случаев;
Львовская область - 3398 случаев;
Луганская область - 68 случаев;
Николаевская область - 323 случая;
Одесская область - 1188 случаев;
Полтавская область - 287 случай;
Ривненская область - 2572 случая;
Сумская область - 236 случаев;
Тернопольская область - 1542 случая;
Харьковская область - 1707 случаев;
Херсонская область - 184 случая;
Хмельницкая область - 587 случаев;
Черновицкая область - 4135 случаев;
Черкасская область - 568 случаев;
Черниговская область - 448 случаев.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 июня 2020 г. в Центр поступило 1101 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 75 574 сообщения о подозрении на COVID-19.

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