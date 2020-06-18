"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в первом матче АПЛ после карантина
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко весь матч просидел в запасе.
К середине первого тайма "Арсенал" потерял из-за травмы Джака и Пабло Мари, вместо которых на поле вышли Даниэль Себальос и Давид Луис.
Счет был открыт незадолго до перерыва, автором забитого мяча стал Стерлинг.
В начале второй половины игры Давид Луис нарушил правила своей штрафной в борьбе с Риядом Марезом и арбитр назначил пенальти, который реализовал Кевин де Брюйне.
В компенсированное время третий гол забил Фил Фоден.
"Манчестер Сити" победил "Арсенал" 3: 0, набрал 60 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. От лидера "Ливерпуля" команда Хосепа Гвардиолы отстает на 22 пункта.
"Арсенал" 40 баллов и идет девятым.
Чемпионат Англии
Матч 28-го тура
17 июня
"Манчестер Сити" - "Арсенал" 3: 0
Голы: Стерлинг, 45 + 2, где Брюйне, 51 (пен.), Фоден, 90 + 1
- Напомним, 9 июня футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко избран членом исполкома УАФ .
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