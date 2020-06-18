"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в первом матче АПЛ после карантина

18 июня, 2020, 08:31

В перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил на своем поле "Арсенал" - 3: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко весь матч просидел в запасе.

К середине первого тайма "Арсенал" потерял из-за травмы Джака и Пабло Мари, вместо которых на поле вышли Даниэль Себальос и Давид Луис.

Счет был открыт незадолго до перерыва, автором забитого мяча стал Стерлинг.

В начале второй половины игры Давид Луис нарушил правила своей штрафной в борьбе с Риядом Марезом и арбитр назначил пенальти, который реализовал Кевин де Брюйне.

В компенсированное время третий гол забил Фил Фоден.

"Манчестер Сити" победил "Арсенал" 3: 0, набрал 60 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. От лидера "Ливерпуля" команда Хосепа Гвардиолы отстает на 22 пункта.

"Арсенал" 40 баллов и идет девятым.

Чемпионат Англии

Матч 28-го тура

17 июня

"Манчестер Сити" - "Арсенал" 3: 0

Голы: Стерлинг, 45 + 2, где Брюйне, 51 (пен.), Фоден, 90 + 1

Напомним, 9 июня футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко избран членом исполкома УАФ .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb