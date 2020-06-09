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Espreso.tvСпортИгрок "Манчестер Сити" Зинченко получил должность в Украинской ассоциации футбола

Игрок "Манчестер Сити" Зинченко получил должность в Украинской ассоциации футбола


фото: uaf.ua
Футболист английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко избран членом исполкома УАФ

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Кроме Зинченко, который заменил защитника "Динамо" Александра Караваева, в исполком УАФ также вошли Виктор Межейко, Евгений Дикий, Тарас Герула и Василий Заторский.

В текущем сезоне 23-летний Александр Зинченко провел 18 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная трансферная стоимость за Украинское составляет 24 млн евро.

 

 

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