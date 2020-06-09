Игрок "Манчестер Сити" Зинченко получил должность в Украинской ассоциации футбола
9 июня, 2020, 16:16
Футболист английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко избран членом исполкома УАФ
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Кроме Зинченко, который заменил защитника "Динамо" Александра Караваева, в исполком УАФ также вошли Виктор Межейко, Евгений Дикий, Тарас Герула и Василий Заторский.
В текущем сезоне 23-летний Александр Зинченко провел 18 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная трансферная стоимость за Украинское составляет 24 млн евро.
- 4 июня сообщалось, что немецкий "Лейпциг" не намерен продлевать аренду испанского защитника Анхелиньо, который является конкурентом Александра Зинченко в английском "Манчестер Сити".