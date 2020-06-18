"Это политический момент": Шмыгаль о провале программы правительства в Раде

18 июня, 2020, 12:17

Шмыгаль считает, что провал программы деятельности Кабмина в Раде является вопросом, связанным с предоставлением неприкосновенности правительства

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в эфире ЕспресоTV.

"У некоторых депутатов было неприятие предоставления иммунитета правительству или отдельным министрам, что стало камнем преткновения. К сожалению, это политический момент", - сказал Шмыгаль.

Так, по его словам, у депутатов есть вопросы, можно ли будет после принятия неприкосновенности быстро "поменять министра".

"Это стало камнем преткновения, чтобы собрать необходимое количество голосов для поддержки программы, в которой на самом деле вопросов нет. Вопросы были в политической плоскости", - подчеркнул он.

Впрочем, отметил Шмыгаль, правительство будет продолжать работать по обновленной программе деятельности, несмотря на то, что она не была поддержана парламентом.

"Для правительства вообще нет никаких проблем, никаких изменений. Мы не просили, не гнались за этим иммунитетом, нам нужно понимание, что мы будем работать с парламентом в пользу Украины и украинцев", - сказал он.

Он также отрицал, что программа деятельности правительства противоречит выполнению меморандума с МВФ.