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Espreso.tvСпорт"Челси" перехватил у "Ливерпуля" лучшего немецкого бомбардира

"Челси" перехватил у "Ливерпуля" лучшего немецкого бомбардира


фото: REUTERS
Английский "Челси" купил за 53 млн евро у немецкого "Лейпцига" форварда Тимо Вернера, на которого претендовал "Ливерпуль"

Об этом сообщает официальный сайт "Челси".

Форвард сборной Германии заключил с лондонским клубом контракт на 5 лет. Нынешний сезон 24-летний игрок доиграет в "Лейпциге". К "Челси" он присоединится в июле.

Трансфер немца обошелся лондонцам в 53 млн евро. 15% от суммы трансфера получит "Штутгарт", из которого Вернер перешел в "Лейпциг" в 2016 году.

Тимо Вернер в нынешнем сезоне сыграл за "Лейпциг" 43 матча, забил 32 гола и отдал 13 результативных передач. В списке лучших бомбардиров Бундеслиги он лидирует среди немецких футболистов с 26 голами, уступая лишь польском форварду "Баварии" Роберту Левандовски, который забил 31 гол.

За сборную Германии нападающий сыграл 29 матчей и забил 11 голов.

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