"Челси" договорился о трансфере лучшего немецкого бомбардира

5 июня, 2020, 16:42

Нападающий немецкого "Лейпциг" Тимо Вернер продолжит карьеру в лондонском "Челси"

Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.

Английский клуб выплатит за 24-летнего игрока 60 млн евро отступных. С самим немцем согласован контракт до 2025 года с зарплатой в 10 млн евро плюс бонусы.

15% от суммы трансфера получит "Штутгарт", из которого Вернер перешел в "Лейпциг" в 2016 году. В настоящее время стороны продолжают оформление документов.

24-летний Тимо Вернер в нынешнем сезоне забил 31 гол и отдал 12 результативных передач в 40 матчах за "Лейпциг". В споре бомбардиров бундеслиги он с 25 голами является лучшим из немецких футболистов. Вернера опережает только польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, который забил 29 мячей.