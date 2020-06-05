"Челси" договорился о трансфере лучшего немецкого бомбардира
Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.
Английский клуб выплатит за 24-летнего игрока 60 млн евро отступных. С самим немцем согласован контракт до 2025 года с зарплатой в 10 млн евро плюс бонусы.
15% от суммы трансфера получит "Штутгарт", из которого Вернер перешел в "Лейпциг" в 2016 году. В настоящее время стороны продолжают оформление документов.
24-летний Тимо Вернер в нынешнем сезоне забил 31 гол и отдал 12 результативных передач в 40 матчах за "Лейпциг". В споре бомбардиров бундеслиги он с 25 голами является лучшим из немецких футболистов. Вернера опережает только польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, который забил 29 мячей.
Done deal! Timo #Werner joins #Chelsea . Blues pay his clause (€ 60M) to #Leipzig . He has reached an agreement until 2025 with a wages of € 10M + bonuses a year. #Stuttgart (his former team) get 15% of profit. Deal completed. Exchange of documents ongoing. #transfers #CFC- Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2020
- 26 мая стало известно, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уговорил Тимо Вернера перейти в английский клуб.