"Были просто вкладчиками, как все": Суркис опроверг связь своей семьи с Коломойским по делам о ПриватБанке

18 июня, 2020, 21:17

Олигарх Игорь Суркис заявил, что никак не связан с Игорем Коломойским

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в youtube.

"Связали нас с Коломойским, а мы просто вкладчиками, как все 16 млн на тот момент. Решили таким образом что-то себе отобрать. Я вообще с Коломойским никоим образом не связан. Абсолютно", - заявил Суркис.

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На комментарий журналиста, о том, что он имеет долю акций канала 1 + 1 Коломойского, Суркис ответил:

"Я владею 8% акций. Связей с банком у меня вообще никаких нет. Расскажите, что это за bail-in, который они провели, если у меня есть две дочери, у старшей дочери забрали деньги (которая живет с мужем 10 лет ), а у моей младшей - не забрали. У меня есть официальная жена, у которой не забрали деньги, а у Григория Михайловича (Суркиса) жены, с которой он 41 год в разводе (он ее видел лет 30 назад) - забрали деньги ", - комментирует бизнесмен.