Польский авиаперевозчик LOT возобновит рейсы в Киев со 2 июля
Об этом сообщает avianews.
Согласно сообщению, LOT объявила о намерении с 1 июля восстановить международные рейсы из Варшавы и опубликовала обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев.
"Авиакомпания будет летать из польской столицы со 2 июля только в аэропорт Борисполь. Полеты внесены в расписание с частотой пять раз в неделю - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
В LOT подчеркивают, что текущая сеть маршрутов действительна до 14 июля 2020 года. Она пока не включает рейсы из Варшавы во Львов, Одессу, Харьков и в аэропорт "Киев", которые обслуживались до начала кризиса.
Отмечается, что пассажирам перед бронированием следует учитывать, что новый график не гарантирует выполнение рейса. Ранее другие авиакомпании, среди которых Lufthansa, Austrian Airlines и Czech Airlines, вносили Киев в свое новое расписание, однако фактический запуск полетов задерживался.
- Как сообщалось ранее, Польша в ночь на среду возобновила международное авиасообщение, но только из аэропортов на территории ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, поэтому запланированные на 17 июня рейсы из Киева были отменены.
- 16 июня авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию
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