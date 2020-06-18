Польский авиаперевозчик LOT возобновит рейсы в Киев со 2 июля

18 июня, 2020, 12:53

LOT объявила о намерении с 1 июля восстановить международные рейсы из Варшавы и опубликовала обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев

Об этом сообщает avianews.

Согласно сообщению, LOT объявила о намерении с 1 июля восстановить международные рейсы из Варшавы и опубликовала обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев.

"Авиакомпания будет летать из польской столицы со 2 июля только в аэропорт Борисполь. Полеты внесены в расписание с частотой пять раз в неделю - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

В LOT подчеркивают, что текущая сеть маршрутов действительна до 14 июля 2020 года. Она пока не включает рейсы из Варшавы во Львов, Одессу, Харьков и в аэропорт "Киев", которые обслуживались до начала кризиса.

Отмечается, что пассажирам перед бронированием следует учитывать, что новый график не гарантирует выполнение рейса. Ранее другие авиакомпании, среди которых Lufthansa, Austrian Airlines и Czech Airlines, вносили Киев в свое новое расписание, однако фактический запуск полетов задерживался.