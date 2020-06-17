Польша не стала возобновлявать сообщение из-за пределов ЕС, рейсы из Украины отменили
Решение приняло правительство страны, передает avianews.
Так, воздушное пространство, согласно постановлению, будет ограничено с 17 до 30 июня для всех стран, не являющихся членами Евросоюза, а также Великобритании, Швеции и Португалии, которые входят в ЕС.
Отдельно Польша решила возобновить полеты из/в Швейцарии, Норвегии и Исландии, не входящих в ЕС.
Отмечается, что 17 июня авиакомпания Wizz Air отменил рейсы из Киева в Варшаву и Краков, которые еще накануне планировали выполнить. Ryanair закрыл продажи билетов на рейсы Киев-Краков, которые планировали возобновить в июне.
Напомним, сегодня международный аэропорт "Киев" принял первый регулярный международный рейс, возобновив работу после карантина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах
Читайте также
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?