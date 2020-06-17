Польша не стала возобновлявать сообщение из-за пределов ЕС, рейсы из Украины отменили

17 июня, 2020, 17:28

Польша в ночь на среду возобновила международное авиасообщение, но только из аэропортов на территории ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, поэтому запланированные на 17 июня рейсы из Киева были отменены

Решение приняло правительство страны, передает avianews.

Так, воздушное пространство, согласно постановлению, будет ограничено с 17 до 30 июня для всех стран, не являющихся членами Евросоюза, а также Великобритании, Швеции и Португалии, которые входят в ЕС.

Отдельно Польша решила возобновить полеты из/в Швейцарии, Норвегии и Исландии, не входящих в ЕС.

Отмечается, что 17 июня авиакомпания Wizz Air отменил рейсы из Киева в Варшаву и Краков, которые еще накануне планировали выполнить. Ryanair закрыл продажи билетов на рейсы Киев-Краков, которые планировали возобновить в июне.

Напомним, сегодня международный аэропорт "Киев" принял первый регулярный международный рейс, возобновив работу после карантина.