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Espreso.tvОбществоПандемия показала хрупкость проекта ЕС, - Меркель

Пандемия показала хрупкость проекта ЕС, - Меркель


фото: reuters
В своем выступлении в парламенте Германии в четверг канцлер Ангела Меркель заявила, что коронавирус стал самым большим вызовом, с которым Европейский Союз столкнулся в своей истории

Меркель коснулась вопросов, которые, по ее мнению, будут доминировать во время предстоящего шестимесячного председательства Германии в Совете Европейского Союза, сообщает Европейская правда .

"Пандемия показала, насколько хрупким является европейский проект", - сказала канцлер.

"Европа показала себя уязвимой. Сплоченность и солидарность никогда не были такими важными, как сегодня", - добавила она.

Последствия пандемии также показали, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности в глобальном масштабе, считает Меркель. По ее словам, авторитарные правители использовали кризис в своих интересах.

"Они хотят подорвать верховенство права. Они хотят подорвать достоинство людей. Они хотят подорвать права человека и гражданские права", - заявила Меркель.

Она подчеркнула, что распространение дезинформации требует противостояния в Европе и мире.

Ранее ряд европейских лидеров, среди которых Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали ЕС лучше готовиться   к будущим пандемиям.

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