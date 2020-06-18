Пандемия показала хрупкость проекта ЕС, - Меркель
Меркель коснулась вопросов, которые, по ее мнению, будут доминировать во время предстоящего шестимесячного председательства Германии в Совете Европейского Союза, сообщает Европейская правда .
"Пандемия показала, насколько хрупким является европейский проект", - сказала канцлер.
"Европа показала себя уязвимой. Сплоченность и солидарность никогда не были такими важными, как сегодня", - добавила она.
Последствия пандемии также показали, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности в глобальном масштабе, считает Меркель. По ее словам, авторитарные правители использовали кризис в своих интересах.
"Они хотят подорвать верховенство права. Они хотят подорвать достоинство людей. Они хотят подорвать права человека и гражданские права", - заявила Меркель.
Она подчеркнула, что распространение дезинформации требует противостояния в Европе и мире.
Ранее ряд европейских лидеров, среди которых Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали ЕС лучше готовиться к будущим пандемиям.
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