Меркель и Макрон призвали ЕС готовиться к новым пандемиям

10 июня, 2020, 12:12

Лидеры Франции, Германии, Польши, Испании, Дании и Бельгии призвали Европейский Союз готовиться к новым пандемиям

Об этом пишет AFP.

В письме президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Польши Матеуш Моравецкий, премьер Испании Педро Санчес, премьер Бельгии Софи Вильмес и премьер Дании Метте Фредерикса констатировали, что Европа не справилась с пандемией COVID-19.

По их убеждению, хаотичная реакция ЕС на коронавирус, который убил почти 185 тысяч человек в Европе, "поставила вопрос о готовности ЕС к пандемии и подчеркнула необходимость общеевропейского подхода".

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Письмо адресовано председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Лидеры шести стран обратили особое внимание на дефицит товаров медицинского назначения, в частности средств индивидуальной защиты (СИЗ), медицинского оборудования, лекарств и вакцин, который возник в странах ЕС из-за пандемии COVID-19.

В этом свете они призвали к наращиванию запасов жизненно необходимых лекарств и медоборудования, а также к другим мерам для повышения готовности блока к кризисам общественного здоровья.

Коронавирус в мире обнаружен у 7336141 лица, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Первое место по общему количеству подтвержденных случаев занимают США с 2 045 715 инфицированными.

На втором месте - Бразилия (742 084 случая), на третьем - Россия (493 657).

Всего в мире умерли более 407 тыс. человек из COVID-19, более 111 тыс. из них приходятся на США. По меньшей мере 3,3 млн человек выздоровели от коронавируса.