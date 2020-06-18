Минфин ожидает приезд миссии МВФ в июле-августе

18 июня, 2020, 13:30

По словам министра, после приезда миссии Фонда Украина сможет ожидать следующего транша

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова министра финансов Сергея Марченко.

"Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее всего, в июле. И после этого можем ожидать следующего транша", - подчеркнул он.

Министр также напомнил, что Украина планирует отказаться от заимствований средств Фонда непосредственно в бюджет в 2022 году.

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