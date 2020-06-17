Бейся или отдай титул: Усик выдвинул ультиматум Джошуа

17 июня, 2020, 10:55

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что в случае отказа Джошуа встретиться с украинским боксером британец будет вынужден отказаться от пояса WBO

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Красюка, команда Усика уже пошла на уступки Джошуа, когда позволила ему провести защиту титула IBF (Международной боксерской федерации) против болгарина Кубрата Пулева. Поэтому он требует от британца провести бой против украинца, или оставить пояс WBO вакантным.

"Бой Усика против Джоша должен быть ранее поединка британца против Пулева. Но мы были гибкими и не оказывали особого давления, позволив Джошуа сначала провести обязательную защиту титула IBF, пока Усик сразится с Чисорой. Теперь мы требуем от Джошуа драться с Усиком или отказаться от пояса WBO ", - сказал Красюк.

Если Джошуа откажется от титул WBO, его поединок против другого британского боксера Тайсона Фьюри в 2021 году потеряет статус боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Джошуа, кроме титулов WBO и IBF владеет титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 16 июня Красюк заявил, что Джошуа обязан провести поединок с Усиком перед тем, как встретиться с Тайсоном Фьюри.

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