Цыганков начал переговоры о переходе в итальянский топ-клуб

18 июня, 2020, 11:11

Представители футболиста "Динамо" Виктора Цыганкова начали переговоры о возможном трансфере с итальянским "Наполи"

Об этом сообщает Arenanapoli.

По информации источника, представители 22-летнего украинца Томаса Соломона и Марко Де Марчи ведут переговоры с неаполитанским клубом. В ближайшие выходные в Лондоне ожидается очередной раунд переговоров.

Цыганкова в "Наполи" рассматривают в качестве замены Хосе Кальехона и Ирвинга Лосано. Первый может покинуть клуб на правах свободного агента, его контракт заканчивается этим летом. Второго могут продать в ближайшее трансферное окно из-за конфликта с главным тренером "Наполи" Дженнаро Гаттузо.

В нынешнем сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 33 матча, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с "Динамо" действует до лета 2023 года.

20 мая стало известно, что "Динамо" хочет получить за Виктора Цыганкова минимум 20 млн евро.

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