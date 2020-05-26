Стало известно, за сколько "Динамо" готово продать Цыганкова

26 мая, 2020, 15:15

"Динамо" хочет получить за полузащитника Виктора Цыганкова не менее 20 млн евро

Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" в YouTube.

По информации источника, в "Динамо" не готовы расставаться с атакующим хавбеком менее, чем за 20 млн евро.

В то же время, итальянские клубы не готовы платить за украинцв такие деньги. По данным "ТаТоТаке", лидера "Динамо" соглашаются купить за 12-13 млн евро. Причина в том, что цены на футболистов из-за пандемии коронавируса существенно упали, а сам Цыганков часто травмируется, из-за чего его способность играть стабильно вызывает сомнения.

В нынешнем сезоне 22-летний Виктор Цыганков сыграл за "Динамо" 31 матч, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, 26 февраля Виктор Цыганков попал в рейтинг 50 самых дорогих футболистов, которые не играют в топ-5 европейских национальных чемпионов.

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