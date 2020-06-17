 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЖесткая посадка самолета в Одессе: умер второй пилот

Жесткая посадка самолета в Одессе: умер второй пилот


фото: dumskaya
В больнице скончался второй пилот самолета Y1 "Дельфин" Одесского авиационного завода, который совершил жесткую посадку

Об этом сообщила пресс-служба Одесской полиции.

Самолет проходил сертификационные испытания. На момент его падения в салоне находилось два человека. Во время аварии один пилот погиб, другой был госпитализирован. Оба пилота - 1955 года рождения.

"В больнице скончался второй пострадавший. По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом", - сообщили в полиции.

  • 17 июня самолет Y1 "Дельфин" совершил жесткую посадку в районе 6 км Овидиопольской дороги, пилот погиб.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать