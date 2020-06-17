Жесткая посадка самолета в Одессе: умер второй пилот
17 июня, 2020, 16:27
В больнице скончался второй пилот самолета Y1 "Дельфин" Одесского авиационного завода, который совершил жесткую посадку
Об этом сообщила пресс-служба Одесской полиции.
Самолет проходил сертификационные испытания. На момент его падения в салоне находилось два человека. Во время аварии один пилот погиб, другой был госпитализирован. Оба пилота - 1955 года рождения.
"В больнице скончался второй пострадавший. По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом", - сообщили в полиции.
- 17 июня самолет Y1 "Дельфин" совершил жесткую посадку в районе 6 км Овидиопольской дороги, пилот погиб.
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