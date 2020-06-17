В Одессе на улицу аварийно приземлился четырехместный самолет: один человек погиб
Об этом сообщает " Думская ".
По предварительным данным, на борту четырехместного самолета одесского производства было два человека. Один пилот погиб, другой получил тяжелые травмы.
В полиции Одесской области добавили, что самолет упал на территории одного из гупермаркетив сразу после взлета с летовища.Зокрема, представитель полиции отметил:
"В Одессе неприятность, только что упал и разбился легкомоторный самолет По предварительным данным из двух человек, находившихся на борту один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на территорию гипермаркета расположенного рядом с аэродромом".
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