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Espreso.tvОбществоВ Одессе на улицу аварийно приземлился четырехместный самолет: один человек погиб

В Одессе на улицу аварийно приземлился четырехместный самолет: один человек погиб

17 июня самолет Y1 "Дельфин" Одесского авиационного завода совершил жесткую посадку в районе 6 км Овидиопольской дороги, пилот погиб

Об этом сообщает " Думская ".

По предварительным данным, на борту четырехместного самолета одесского производства было два человека. Один пилот погиб, другой получил тяжелые травмы.

В полиции Одесской области добавили, что самолет упал на территории одного из гупермаркетив сразу после взлета с летовища.Зокрема, представитель полиции отметил:

"В Одессе неприятность, только что упал и разбился легкомоторный самолет По предварительным данным из двух человек, находившихся на борту один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на территорию гипермаркета расположенного рядом с аэродромом".

 

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