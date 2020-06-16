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Espreso.tvОбщество10 законопроектов: нардеп Качура рассказал, как будут внедрять "народовластие" по версии "Слуг народа"

10 законопроектов: нардеп Качура рассказал, как будут внедрять "народовластие" по версии "Слуг народа"

Президентский закон о референдуме - это лишь часть комплекса документов о народовластии

Об этом заявил нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24" .

"У нас также планируются законы о местных референдумах, об отзыве депутатов, законопроект, предусматривающий проведение публичных консультаций, и так далее. Это около 10 законопроектов, которые действительно дадут возможность каждому гражданину Украины влиять на принятие властями решений не раз в пять лет в ожидании следующего президента или парламент, хоть каждый месяц принимать решения по любым вопросам ", - сказал он.

Качура рассказал, что законопроект согласовывали с представителями общественных организаций и экспертами.

"Законопроект, который мы будем принимать, он на самом деле является хорошим, мы получили хороший вывод национальной академии наук, Национальной академии правовых наук, авторитетных организаций. Мы сделали всестороннее обсуждение и консультации с представителями общественных организаций. Каждая статья была обоснована, аргументирована и обсуждена. Сейчас также планируем получить ответ Венецианской комиссии, на этой неделе планируется встреча с экспертами. После этого мы будем иметь конкретное понимание - может, что-то надо изменить между первым и вторым чтением. Мы будем пытаться опираться и на мнение международных экспертов ", - сказал он.

15 июня глава Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение законопроекта о референдуме в четверг, отметив, что во вторник, 16 июня, парламент будет голосовать за сокращенную процедуру рассмотрения.

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