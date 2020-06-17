Я пришел с этим президентом и с ним уйду, - Ермак относительно упреков о "вице-президентстве"

17 июня, 2020, 12:43

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что разговоры о его "вице-президентстве" - это давний прием, который используется в политике, когда кому-то не нравится сплоченность команды

Об этом он сообщил в интервью Lb.ua .

По словам Ермака, разговоры о его "вице-президентстве" - давний прием, который используется в политике: когда кому-то не нравится сплоченность команды, пытаются заниматься различными вброс.

"Да, я - инициативный человек. Я не боюсь брать на себя ответственность в чувствительных моментах - таких как, например, Минские переговоры, или связанных с региональной политикой", - отметил руководитель ОП.

Ермак отметил, что никогда не пошел бы в политику, если бы не президент Владимир Зеленский .

"Но всегда повторял и повторяю: я пришел с этим президентом и с ним пойду. Я бы никогда не пошел бы в политику, если бы не он. Я здесь с ним и для него", - подчеркнул он.

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