 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯ пришел с этим президентом и с ним уйду, - Ермак относительно упреков о "вице-президентстве"

Я пришел с этим президентом и с ним уйду, - Ермак относительно упреков о "вице-президентстве"


фото: president.gov.ua
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что разговоры о его "вице-президентстве" - это давний прием, который используется в политике, когда кому-то не нравится сплоченность команды

Об этом он сообщил в интервью Lb.ua .

По словам Ермака, разговоры о его "вице-президентстве" - давний прием, который используется в политике: когда кому-то не нравится сплоченность команды, пытаются заниматься различными вброс.

"Да, я - инициативный человек. Я не боюсь брать на себя ответственность в чувствительных моментах - таких как, например, Минские переговоры, или связанных с региональной политикой", - отметил руководитель ОП.

Ермак отметил, что никогда не пошел бы в политику, если бы не президент Владимир Зеленский .

"Но всегда повторял и повторяю: я пришел с этим президентом и с ним пойду. Я бы никогда не пошел бы в политику, если бы не он. Я здесь с ним и для него", - подчеркнул он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать