Я пришел с этим президентом и с ним уйду, - Ермак относительно упреков о "вице-президентстве"
Об этом он сообщил в интервью Lb.ua .
По словам Ермака, разговоры о его "вице-президентстве" - давний прием, который используется в политике: когда кому-то не нравится сплоченность команды, пытаются заниматься различными вброс.
"Да, я - инициативный человек. Я не боюсь брать на себя ответственность в чувствительных моментах - таких как, например, Минские переговоры, или связанных с региональной политикой", - отметил руководитель ОП.
Ермак отметил, что никогда не пошел бы в политику, если бы не президент Владимир Зеленский .
"Но всегда повторял и повторяю: я пришел с этим президентом и с ним пойду. Я бы никогда не пошел бы в политику, если бы не он. Я здесь с ним и для него", - подчеркнул он.
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